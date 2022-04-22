Оценена вероятность проникновения гепатита неизвестного происхождения в Россию

Поскольку случаи острого гепатита неизвестного происхождения зафиксированы в странах, которые не являются соседними, то быстро вызывающая его причина в Россию не попадет, считает доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. Это связано с малым количеством международных рейсов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Природа гепатита неизвестного происхождения

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Вирусолог напомнил, что гепатит — это воспаление печени, и причиной его могут быть как пищевые, так и вирусные или бактериальные факторы. «Пищевой гепатит возникает, например, как отравление алкоголем, и тогда это гепатит токсической природы», — уточнил он.

По словам Нетесова, пока непонятно, какова конкретно причина обнаруженного в ряде стран гепатита. «Есть две гипотезы: либо это какой-то вирус, либо это какая-то пищевая интоксикация, потому что, когда эпидемически случаи связаны, это может быть и то, и то. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты в Великобритании, в США, в других странах. Давайте подождем, пока специалисты разберутся в тех странах, где он есть, потому что мы заочно в этом не разберемся — нужны пробы от больных, и их надо тщательно исследовать», — заключил он. Наибольшие подозрения сейчас высказываются в отношении одного из серотипов аденовируса, заметил вирусолог.

Распространение гепатита среди детей

Ранее в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших — дети 2-5 лет. По словам хирурга медицинского центра при Гронингенском университете Рубена де Клейна в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), трем из четырех детей, которые проходили лечение в его центре, пришлось делать трансплантацию печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.