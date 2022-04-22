Нефролог рассказал секрет здоровья почек. Всего 4 правила

Диабет, высокое давление и инфекции мочевыводящей системы – всё это причины, нарушающие функционирование почек. О том, каким правилам нужно следовать для здоровья, рассказал нефролог Вернер Ригель.

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Прежде всего рекомендуется отслеживать уровень сахара и давления. В ежедневную привычку также должна войти прогулка не менее 30 минут. Она ускорит метаболизм, улучшая снабжение мышц.