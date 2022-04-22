Нефролог рассказал секрет здоровья почек. Всего 4 правила

Диабет, высокое давление и инфекции мочевыводящей системы – всё это причины, нарушающие функционирование почек. О том, каким правилам нужно следовать для здоровья, рассказал нефролог Вернер Ригель.
Прежде всего рекомендуется отслеживать уровень сахара и давления. В ежедневную привычку также должна войти прогулка не менее 30 минут. Она ускорит метаболизм, улучшая снабжение мышц.
Что касается питания, необходимо добавлять в рацион фрукты и овощи, рыбу (можно 1 раз в неделю), уменьшить содержание соли. Жидкость благоприятно воздействует на организм: пить 2 литра воды или фруктового чая, а допустимая норма вина – один бокал, передает Focus.de.