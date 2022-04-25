Как понять, что ваш организм не переносит глютен

«Есть классические симптомы, среди которых истощение, проблемы со стулом, астения, так и неклассические, которые зачастую выходят на первый план. Среди них бесплодие, анемия, остеопороз, а у детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния. Если человек не знает о непереносимости глютена, то это становится вялотекущим состоянием на долгие годы», — подчеркнула Тарасенко.