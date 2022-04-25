Как понять, что ваш организм не переносит глютен

Диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко рассказала, как проявляется целиакия — непереносимость глютена — белка, содержащегося в злаковых: пшенице, ржи и ячмене.
Врач рассказала, что целиакия может проявляться в виде целого комплекса симптомов. К классическим относятся истощение, проблемы со стулом, астения. Но есть и специфическая симптоматика: бесплодие, анемия, остеопороз. У детей целиакия может проявляться в виде агрессии или депрессивных состояний.
И если человек не догадывается, что болен целиакией, это состояние становится вялотекущим и может длиться годами.
Также у детей, склонных к целиакии, может развиться аллергия на пшеницу, рожь и ячмень. В таком случае эти злаковые нужно заменить на кукурузу, бурый рис, просо, киноа и бобовые.
«Есть классические симптомы, среди которых истощение, проблемы со стулом, астения, так и неклассические, которые зачастую выходят на первый план. Среди них бесплодие, анемия, остеопороз, а у детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния. Если человек не знает о непереносимости глютена, то это становится вялотекущим состоянием на долгие годы», — подчеркнула Тарасенко.