Диетолог объяснила, чем опасно переедание на Пасху

Переедание за праздничным столом может негативно сказаться на здоровье, особенно для тех, кто постился в течение предыдущих семи недель. Информацией об этом делится РИА Новости со ссылкой на сообщение Антонины Стародубовой, главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы.

“Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативно сказаться на здоровье, особенно для тех, кто постился предыдущие семь недель. После поста с медицинской точки зрения целесообразно вернуться к принципам здорового питания, следование которым помогает избежать проблем, связанных с питанием, и предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний”, – сказала диетолог.

Она также сообщила, что пасхальный кулич – вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. По словам эксперта, на 100 граммов кулича приходится до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет сахарной глазури. Кроме того, сдобное тесто готовится с добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность этой выпечки составляет 350 килокалорий на 100 граммов.

Эксперт отметила, что полностью отказаться от традиционной еды сложно, тем более что для верующих она имеет сакральное значение, но необходимо воздерживаться от переедания. Для этого порции должны быть меньше: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича составляет 150 граммов.