Москвичам рассказали о способах защиты питомца от клещей

Теплые весенние дни — прекрасный повод увеличить время прогулок с питомцем. Но не стоит забывать, что при потеплении становятся активными клещи. Как защитить питомца от укусов паразитов, какие средства для этого использовать и что делать, если клещ уже присосался, рассказала Светлана Ивайкина, ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных СВАО.

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Капать или брызгать?

В ветеринарных аптеках можно выбрать любой подходящий противоклещевой препарат: таблетки, шампуни, капли или спреи — горожане могут ориентироваться на свой вкус и кошелек. Но применять любые средства нужно строго по инструкции.

Противопаразитарные капли наносят на кожу питомца в области холки. Они довольно быстро впитываются и распространяются по всему кожному покрову. После этой процедуры нельзя мыть животное в течение суток.

Шампуни — хорошая альтернатива другим препаратам для наружного использования. Они, как правило, не уничтожают паразита, а уменьшают риск укуса.

Таблетки подходят для владельцев животных, которые по каким-либо причинам не хотят использовать средства внешней защиты. Препараты содержат компоненты, которые не вредны питомцам, но смертельны для клещей. Такие средства отличаются долгим периодом действия.

Еще один вариант защиты — антипаразитарный ошейник.

Осмотреть после прогулки

После каждой прогулки необходимо осмотреть питомца и убедиться, что в шерсти и на коже нет паразитов. Это особенно важно, если хозяин был с животным в парке.

«Чаще всего клещи закрепляются на основании ушей, в ушных раковинах, на шее и груди. При осмотре уделите внимание хвосту и области вокруг него, также проверьте внутреннюю поверхность задних лап. Если у вас пушистый питомец, то исследуйте область вокруг глаз. Для этого очень аккуратно проведите пальцем вокруг глаз любимца. При этом любые новые бугорки и небольшие шишки должны вызвать у вас подозрение», — рассказала Светлана Ивайкина.

Довериться профессионалам

Если клещ все-таки успел присосаться, его нельзя удалять самостоятельно — это может навредить животному. Например, владелец может оторвать только часть тела паразита, а головка останется под кожей. Тогда велик риск сильного раздражения, воспаления и других серьезных последствий. Поэтому для удаления клеща лучше всего обратиться к ветеринарам.

Вовремя начать лечение

Клещи могут переносить опасное для животных заболевание крови — пироплазмоз (бабезиоз). Чаще всего им болеют собаки, но заразиться могут и кошки.

Среди симптомов пироплазмоза — общая слабость, высокая температура, потемнение мочи, учащение дыхания и сердцебиения, диарея и рвота. Наблюдать за животным крайне важно, если на его коже недавно нашли клеща, и при первых признаках нарушения здоровья следует обратиться к специалистам. Заболевание хорошо поддается лечению на ранних стадиях, но для постановки точного диагноза потребуется специальное лабораторное исследование.