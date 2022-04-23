Педиатр перечислила симптомы дефицита магния

Нехватка витаминов чаще всего проявляется после долгой зимы и различных заболеваний. Дефицит магния может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Могут начаться нарушения сердечного ритма, мышечные спазмы, судороги и тремор, слабость, проблемы со сном. Дефицит магния также может привести к ухудшению памяти или беспокойству. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, чем опасен дефицит магния и как его распознать. Насторожить должны судороги и мышечные спазмы, снижение уровня кальция и калия в крови. Восполнить нехватку ценного вещества поможет ряд продуктов.

Специалист отметила, что часто причиной нехватки магния могут быть хронические заболевания почечной системы, сахарный дебет и злоупотребление алкоголем. Ранее «Летидор» писал о том, что эксперты назвали витамин, недостаток которого может привести к потере зрения.