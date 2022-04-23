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33 минуты назад

Как справиться с бессонницей: три простых способа

РИА "ФедералПресс"

В условиях постоянных стрессов у человека могут начаться проблемы со сном. Однако не стоит сразу же пить снотворное, имеющее массу побочных эффектов. Эксперты рассказали о натуральных средствах, способных нормализовать сон.

Как справиться с бессонницей: три простых способа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Теплое молоко

В молоке содержится два вещества, помогающих расслабиться и быстрее заснуть – гормон мелатонин и аминокислоту триптофан. Поэтому употребление перед сном теплого молока поможет успокоиться и почувствовать приятное желание окунуться в мир грез.

Ромашковый чай

На протяжении веков этот напиток используется как расслабляющее средство. Он помогает снять тревожность и успокаивает пищеварение. Однако специалисты напоминают, что чай нужно пить после ужина, а не прямо перед сном. Иначе этот напиток разбудит вас посреди ночи и отправит в туалет.

Горячая ванна с лавандовым маслом

Принятие такой ванны перед сном помогает расслабить не только тело, но и разум, а также улучшить сон. Последние исследования показали, что лаванда оказывает расслабляющее действие на организм, в результате чего это сильно облегчает процесс засыпания, передает «МедикФорум».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетолог рассказала, сколько куличей и яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья. Она также посоветовала за праздничным столом есть маленькими порциями.

Здоровье,
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