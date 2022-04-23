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1 час назад

Перечислены проверенные способы борьбы с повышенной потливостью

Ferra.ru

Избыточную потливость называют гипергидрозом. Она может быть как реакцией на внешние раздражители, так и следствием болезни. Эксперты рассказали Eat this, not that, что делать, если у вас наблюдается такое состояние.

Как бороться с повышенной потливостью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты пояснили, что существует два типа гипергидроза — первичный и вторичный. Первичный не вызван другим заболеванием и часто передается по наследству. Вторичный гипергидроз является следствием разных состояний, таких как гиперфункция щитовидной железы или менопауза.

Врачи отметили, что есть несколько различных способов лечения гипергидроза, в зависимости от тяжести состояния. Иногда могут быть эффективными безрецептурные антиперспиранты. В более тяжёлых случаях используют сильнодействующие антиперспиранты, отпускаемые по рецепту. Если и это не работает, могут делать инъекции ботокса. Они могут помочь на срок до шести месяцев.

Ещё применяются антихолинергические препараты, которые блокируют химическое вещество ацетилхолин. В некоторых случаях может потребоваться даже хирургическое вмешательство для удаления потовых желез. В любом случае, если вас беспокоит потоотделение, следует обратиться к врачу, а не принимать решения самостоятельно.

Здоровье,
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