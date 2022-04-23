Хирург Сейфуллаев: Если после пореза температура стала выше 37 градусов, нужна помощь врача

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей, у которых слабый иммунитет и хроническое заболевание. Об этом было рассказано аспирантом кафедры хирургии повреждений, врачом-хирургом телемедицинского сервиса «Доктис» Фуадом Сейфуллаевым.
По словам врача, если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, стало болеть не только место пореза, но и 2-3 сантиметра вокруг раны, на ней появился налет беловатого цвета, человек не должен заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, названные симптомы могут говорить о начале воспалительного процесса в организме.
Кроме того, Сейфуллаев рассказал, что с наступлением весны многие начинают пересаживаться с общественного транспорта на велосипеды и самокаты, из-за чего увеличивается число других травм — ссадин и синяков. Хирургом было отмечено, что при лечении синяка к месту ушиба стоит приложить что-то холодное, а в случае царапины и ссадины место удара необходимо сначала обеззаразить хлоргексидином, мирамистином либо перекисью, после чего перевязать и заклеить рану. Для того, чтобы ускорить заживление, можно также воспользоваться присыпками и антибактериальными средствами.