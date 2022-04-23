Хирург Сейфуллаев: Если после пореза температура стала выше 37 градусов, нужна помощь врача

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей, у которых слабый иммунитет и хроническое заболевание. Об этом было рассказано аспирантом кафедры хирургии повреждений, врачом-хирургом телемедицинского сервиса «Доктис» Фуадом Сейфуллаевым.

По словам врача, если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, стало болеть не только место пореза, но и 2-3 сантиметра вокруг раны, на ней появился налет беловатого цвета, человек не должен заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, названные симптомы могут говорить о начале воспалительного процесса в организме.