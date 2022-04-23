Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Хирург Сейфуллаев: Если после пореза температура стала выше 37 градусов, нужна помощь врача

FBM.ruиещё 3

Хирург Сейфуллаев: Если после пореза температура стала выше 37 градусов, нужна помощь врача
Фото: FBM.ruFBM.ru

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей, у которых слабый иммунитет и хроническое заболевание. Об этом было рассказано аспирантом кафедры хирургии повреждений, врачом-хирургом телемедицинского сервиса «Доктис» Фуадом Сейфуллаевым.

По словам врача, если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, стало болеть не только место пореза, но и 2-3 сантиметра вокруг раны, на ней появился налет беловатого цвета, человек не должен заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, названные симптомы могут говорить о начале воспалительного процесса в организме.

Кроме того, Сейфуллаев рассказал, что с наступлением весны многие начинают пересаживаться с общественного транспорта на велосипеды и самокаты, из-за чего увеличивается число других травм — ссадин и синяков. Хирургом было отмечено, что при лечении синяка к месту ушиба стоит приложить что-то холодное, а в случае царапины и ссадины место удара необходимо сначала обеззаразить хлоргексидином, мирамистином либо перекисью, после чего перевязать и заклеить рану. Для того, чтобы ускорить заживление, можно также воспользоваться присыпками и антибактериальными средствами.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители