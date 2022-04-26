5 «звоночков», что пора ограничить употребление соли

Без соли невозможно представить нормальное функционирование организма, и тем не менее иногда мы употребляем уж слишком много соли вместе с пищей, чем наносим себе большой вред. Как же понять, что пора начать контролировать употребление соли? Мы расскажем, какие сигналы в этом случае вам дает организм.
Одним из самых частых «звоночков» слишком активного употребления соли является боль в почках. Подумайте, как часто вы покупаете соленья или копченые продукты к столу. Возможно, вам и без этого хватает соли? Если не обращать внимание на «сигналы» от почек, можно довольно быстро столкнуться с нарушением кислотно-щелочного баланса и получить другие проблемы с одним из самых важных органов во всем организме.
Конечно, жажду можно испытывать по разным причинам, в том числе и при повышенном содержании сахара в крови, поэтому стоит исключить многие факторы. Помимо жажды, появляется жесткая сухость, которая также может говорить о проблемах в организме. И снова стоит пересмотреть свой рацион — слишком большое количество соли как приправы или соленые продукты сами по себе должны появляться на столе максимум два раза в неделю.
Как известно, натрий влияет на кровеносные сосуды крайне разрушающе. Нередко человек испытывает серьезные боли в груди, если в его рационе слишком много соленых продуктов. Если такое состояние запустить, оно может перерасти в более серьезные болезни, например, в гипертонию, а иногда дело заканчивается инсультов. Будьте внимательны к себе.
Когда вы понимаете, что еда без соли не доставляет вам удовольствия, и вы можете съесть блюдо полностью только предварительно посолив, дело плохо. Все это может говорить о зависимости, причем довольно серьезной. Как правило, диетологи рекомендуют постепенно заменять соль на менее вредные приправы, которые медленно, но верно, заставят забыть о необходимости присутствия солонки на вашем столе.
Один из самых неприятных моментов, с которыми могут столкнуться любители соли. Внезапно вы можете заметить неприятные припухлости, например, в области лодыжек, где часто скапливается жидкость. Кроме того, начинают появляться мешки под глазами, и в целом отекает лицо. Если такое явление становится регулярным, как обычно, думаем, как много соли вы употребили за последние пару дней. Возможно, стоит на время от нее отказаться или жестко ограничить ее количество.