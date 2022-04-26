5 «звоночков», что пора ограничить употребление соли

Без соли невозможно представить нормальное функционирование организма, и тем не менее иногда мы употребляем уж слишком много соли вместе с пищей, чем наносим себе большой вред. Как же понять, что пора начать контролировать употребление соли? Мы расскажем, какие сигналы в этом случае вам дает организм.

Болят почки

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Одним из самых частых «звоночков» слишком активного употребления соли является боль в почках. Подумайте, как часто вы покупаете соленья или копченые продукты к столу. Возможно, вам и без этого хватает соли? Если не обращать внимание на «сигналы» от почек, можно довольно быстро столкнуться с нарушением кислотно-щелочного баланса и получить другие проблемы с одним из самых важных органов во всем организме.

Вы испытываете жажду

Конечно, жажду можно испытывать по разным причинам, в том числе и при повышенном содержании сахара в крови, поэтому стоит исключить многие факторы. Помимо жажды, появляется жесткая сухость, которая также может говорить о проблемах в организме. И снова стоит пересмотреть свой рацион — слишком большое количество соли как приправы или соленые продукты сами по себе должны появляться на столе максимум два раза в неделю.

Вы испытываете боли в груди

Как известно, натрий влияет на кровеносные сосуды крайне разрушающе. Нередко человек испытывает серьезные боли в груди, если в его рационе слишком много соленых продуктов. Если такое состояние запустить, оно может перерасти в более серьезные болезни, например, в гипертонию, а иногда дело заканчивается инсультов. Будьте внимательны к себе.

Вы не можете отказаться от соли

Когда вы понимаете, что еда без соли не доставляет вам удовольствия, и вы можете съесть блюдо полностью только предварительно посолив, дело плохо. Все это может говорить о зависимости, причем довольно серьезной. Как правило, диетологи рекомендуют постепенно заменять соль на менее вредные приправы, которые медленно, но верно, заставят забыть о необходимости присутствия солонки на вашем столе.

Вы начинаете отекать