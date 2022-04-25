Врач перечислил продукты, влияющие на качество сна

Практически каждый хоть раз жаловался на бессонницу. Доктор Марк Хайман поделился советом, как улучшить качество сна.

«Употребление киви перед сном улучшает время сна и общее качество», – утверждает он. Помимо заморского фрукта, можно воспользоваться местными дарами природы.

Врач полагает, что терпкий вишневый сок способствует качеству сна. Это происходит за счет большого содержания мелатонина в плодах вишни. Кроме того, ягода предотвращает воспалительные процессы в организме, а также улучшает эффективность времяпровождения в постели. Главное в рационе не переборщить с сахаром.