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3 часа назад

Врач перечислил продукты, влияющие на качество сна

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Практически каждый хоть раз жаловался на бессонницу. Доктор Марк Хайман поделился советом, как улучшить качество сна.

Врач перечислил продукты, влияющие на качество сна
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Употребление киви перед сном улучшает время сна и общее качество», – утверждает он. Помимо заморского фрукта, можно воспользоваться местными дарами природы.

Врач полагает, что терпкий вишневый сок способствует качеству сна. Это происходит за счет большого содержания мелатонина в плодах вишни. Кроме того, ягода предотвращает воспалительные процессы в организме, а также улучшает эффективность времяпровождения в постели. Главное в рационе не переборщить с сахаром.

Диета, включающая в себя орехи, рис и жирную рыбу, поможет поддержать баланс сахара в крови и не допустить дефицита микроэлементов. От нашего продуктового стола напрямую зависит и качество сна, пишут в WomanEL.

Здоровье,
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