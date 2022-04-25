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3 часа назад

Учёные предупредили об опасности растительных масел для здоровья

Inc-News

Некоторые масла могут способствовать развитию раковых опухолей в организме.

Учёные предупредили об опасности растительных масел для здоровья
Фото: Inc-NewsInc-News

Ученые из университета Де Монфорта проанализировали свойства растительных масел. Некоторые результаты этого исследования оказались неожиданными.Как сообщает Express, подсолнечное, кукурузное и соевые масла признаны опасными — их употребление вырабатывает токсины, из-за которых образуются раковые опухоли. В рамках исследования масла нагревали — именно при нагревании вырабатываются вредные вещества. Поэтому приготовление пищи на этих маслах может повлечь за собой негативные последствия для здоровья.А оливковое, рапсовое и пальмовое масла оказались безвредными — их употребление только укрепит здоровье, если масла присутствуют в рационе в умеренном количестве.

Здоровье,
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