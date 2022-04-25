Озвучена польза ограниченных по времени диет для похудения

Международная команда исследователей из Южного медицинского университета (SMU) в Китае и Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в США озвучила пользу ограниченных по времени диет с целью похудения. Как оказалось, такие диеты не дают никаких существенных преимуществ для ускоренной потери веса. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

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В ходе эксперимента группа ученых в течение года наблюдала 139 добровольцев с ожирением. Специалисты выбрали случайное количество человек, которым предписали придерживаться диеты с пониженной калорийностью в период с восьми часов утра до четырех часов вечера. Ограничения в питании также подразделялись по полу: женщинам позволялось употреблять от 1200 до 1500 килокалорий в день, а мужчинами от 1500 до 1800 килокалорий. Всем участникам исследования регулярно измеряли вес и объем тела.