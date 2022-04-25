Диетолог предупредила об опасности отказа от курятины

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Она отметила, что куриное мясо особенно полезно худеющим людям, поскольку оно содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ. По словам Кругловой, попытки отказа от него способны нанести вред человеку, поскольку грозят недостатком белка в организме.

"Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Но в случае, если акцент будет сделан только на курице, то существует вероятность, что человек недополучит определенные питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе",

— рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина.