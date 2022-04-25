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32 минуты назад

Диетолог Круглова предупредила, что отказ от курицы грозит недостатком белка

Газета.Ruиещё 2

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Об этом сообщает радио Sputnik.

Диетолог предупредила об опасности отказа от курятины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она отметила, что куриное мясо особенно полезно худеющим людям, поскольку оно содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ. По словам Кругловой, попытки отказа от него способны нанести вред человеку, поскольку грозят недостатком белка в организме.

"Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Но в случае, если акцент будет сделан только на курице, то существует вероятность, что человек недополучит определенные питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе",

— рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что при проблемах с почками, лишним весом или артериальным давлением лучше не есть за завтраком круассаны с начинкой и кофе.

Здоровье,Наталья Круглова,
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