Диетолог предупредила об опасности отказа от курятины

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что куриное мясо особенно полезно худеющим людям, поскольку оно содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ. По словам Кругловой, попытки отказа от него способны нанести вред человеку, поскольку грозят недостатком белка в организме.
"Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Но в случае, если акцент будет сделан только на курице, то существует вероятность, что человек недополучит определенные питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе",
— рассказала диетолог.
Она подчеркнула, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина.
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