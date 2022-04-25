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2 часа назад

Правда ли, что маргарин увеличивает риск рака

Ferra.ru

В ходе различных исследований специалисты изучили влияние продуктов на развитие рака. Одним из продуктов, вызывающих эту болезнь, считается маргарин. Но опасны не все его виды.

Правда ли, что маргарин увеличивает риск рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в «Национальной медицинской библиотеке», было изучено влияние трансжирных кислот из частично гидрогенизированного растительного масла на развитие у людей рака. Участвовали в этом исследовании 77 568 мужчин и женщин. Причем за 2007 год у них было выявлено 12 004 случая рака.

Ученые пришли к выводу, что трансжиры, которые содержатся в маргарине, действительно влияют на возникновение рака. Причем некоторых его разновидностей: рака легких, прямой и толстой кишки, эндометрия, простаты, молочной железы. То же самое касается продуктов с высоким содержанием трансжиров: это некоторые крекеры, выпечка, фастфуд во фритюре, картофельные чипсы.

При этом нужно сказать, что каждый вид маргарина производится по разным рецептам. Поэтому воздействие этого продукта на здоровье человека тоже может быть разным. Более того, траснжиры встречаются лишь в некоторых видах маргарина.

Трансжиры опасны также тем, что повышают количество «плохого» холестерина и снижают уровень «хорошего». Могут спровоцировать они и возникновение болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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