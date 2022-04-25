Эксперт предупредила о последствиях диет

«Снижение веса, если оно действительно необходимо, — это очень длительная, медленная и тщательная работа, в которой участвует целая группа специалистов. Это может быть и диетолог, и эндокринолог, и психотерапевт. В этом случае разрабатывается программа коррекции питания и физических нагрузок, которая позволяет градуально прийти к необходимому весу. Однако такой путь можно предпринимать, только если это действительно медицински необходимо», — отмечает Светлана Бронникова.