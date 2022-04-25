Эксперт предупредила о последствиях диет

Американская исследовательница пищевого поведения, автор книги «Секреты лаборатории питания» Трейси Манн в свое время попыталась объединить многие исследования, проведённые ранее, и пришла к выводу, что люди, сидящие на диетах, чаще всего возвращают свой вес через 3–5 лет.
А иногда ещё и набирают дополнительные килограммы, рассказала «Инвест-Форсайту» клинический психолог, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.
Прежде чем решать проблемы снижения веса, эксперт рекомендует задаться вопросом, зачем это вам необходимо. Очень часто люди говорят, что снижение веса необходимо для здоровья или для увеличения собственной привлекательности. Однако никаких нарушений здоровья, связанных с текущим весом, у человека нет, а проблема, которую он описывает как проблему привлекательности, — это его психологические трудности, связанные со взаимодействием с другими людьми.
«Снижение веса, если оно действительно необходимо, — это очень длительная, медленная и тщательная работа, в которой участвует целая группа специалистов. Это может быть и диетолог, и эндокринолог, и психотерапевт. В этом случае разрабатывается программа коррекции питания и физических нагрузок, которая позволяет градуально прийти к необходимому весу. Однако такой путь можно предпринимать, только если это действительно медицински необходимо», — отмечает Светлана Бронникова.
В остальных случаях рекомендуется заняться психологическим принятием себя, собственного тела и собственной внешности.
«Длительные исследования интуитивного питания показали, что люди, которые питаются интуитивно, в долгой перспективе имеют более низкий индекс массы тела по сравнению с людьми, которые используют диетический подход», — подчеркивает специалист.