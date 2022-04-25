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1 час назад

Почему дефицит калорий не гарантия тонкой талии

Омск Здесь

Разбираемся, почему без сбалансированного питания невозможно сбросить лишний вес. Почему я полнею? Этот вопрос задают многие люди, которые желают сбросить лишний вес. Часто пациенты с большим весом урезают свой рацион до минимума, человек чуствует себя уставшим и обессиленным, а нежелательные килограммы предательски не покидают тело. В новом выпуске видеоблога "Короче Омск" нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, что нужно делать и как питаться, чтобы запустить процессы жиросжигания в организме. Какие анализы нужно сдать и на что обратить внимание людям, у которых не уменьшается вес. Татьяна также объяснит, почему важно питаться сбалансированно и вести пищевой дневник. В предыдущем выпуске «Короче Омск» нутрициолог рассказала , нужно ли считать калории и следить за соотношением белков, жиров и углеводов человеку, желающему вести здоровый образ жизни.

Почему дефицит калорий не гарантия тонкой талии
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь
Здоровье,
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