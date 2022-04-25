Эксперт по питанию рассказала о пользе воды для иммунитета

Питьевая вода обладает множеством полезных свойств, в частности, укрепляет иммунную систему и обеспечивает организм дополнительной энергией. Об этом рассказала эксперт в области питания Салли аз-Зейн.

— Питьевая вода укрепляет иммунную систему и предотвращает заболевания мочевыводящих путей, а также обеспечивает организм энергией, — подчеркнула она.

При этом, по словам эксперта, не стоит выпивать большой объем воды за один раз. Лучше делать это постепенно в течение дня. Таким образом можно получить максимальную пользу, передает ФАН.