Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
46 минут назад

Эксперт по питанию рассказала о пользе воды для иммунитета

Вечерняя Москва

Питьевая вода обладает множеством полезных свойств, в частности, укрепляет иммунную систему и обеспечивает организм дополнительной энергией. Об этом рассказала эксперт в области питания Салли аз-Зейн.

Эксперт по питанию рассказала о пользе воды для иммунитета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Питьевая вода, по словам эксперта, улучшает память, психологическое здоровье, обеспечивает оптимальный баланс в организме.

— Питьевая вода укрепляет иммунную систему и предотвращает заболевания мочевыводящих путей, а также обеспечивает организм энергией, — подчеркнула она.

При этом, по словам эксперта, не стоит выпивать большой объем воды за один раз. Лучше делать это постепенно в течение дня. Таким образом можно получить максимальную пользу, передает ФАН.

Эксперты рекомендуют выпивать 6-8 стаканов воды в день.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители