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50 минут назад

Россиянам напомнили о правилах безопасного и красивого загара

Lenta.ru

Врач-дерматовенеролог Игорь Старицын напомнил россиянам о правилах безопасного и красивого загара. По его словам, постепенное увеличение времени пребывания на солнце и накопление меланина поможет избежать проблем с кожей, передают «Вести Подмосковья».

Врач напомнил о правилах безопасного и красивого загара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор рекомендует начинать принятие солнечных ванн с 15 минут в день, постепенно увеличивая лимит до двух часов в день. Это поможет коже адаптироваться к новым условиям.

«Лучше не находиться на солнце более двух часов в день и проводить остальное время в тени. Также не стоит находиться на улице в период солнечной активности, с 10 до 16 часов. Безопасный загар можно получить утром или вечером, но не днем»,

— уточнил Старицын.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. Так, например, врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима рекомендует не загорать в непосредственной близости от воды, потому что отраженные от поверхности солнечные лучи становятся более активными и опасными. Чтобы обезопасить кожу, медик не рекомендует в жаркие дни использовать мыло для умывания, косметику на спиртовой основе или глубокий пилинг.

Здоровье,
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