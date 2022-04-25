Дерматолог дал советы по мытью рук

Руки следует мыть четыре-пять раз в течение дня теплой водой, используя мыло. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал дерматолог Алексей Проценко.

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Он также отметил, что кожа у всех разная — у кого-то жирная, у кого-то сухая. Поэтому мыть руки и принимать душ необходимо ориентируясь на личные особенности, а не общие рекомендации.

По его словам, на частоту водных процедур влияет и специфика деятельности человека.

«Если вы работаете с денежными купюрами, животными или на улице, мыть руки надо довольно часто»,

— объяснил врач, подчеркнув, что, в любом случае, «фанатизм проявлять не следует». Руки достаточно мыть четыре-пять раз в день. Проценко отметил, что лучше всего использовать детское мыло, которое является более щадящим для кожи.

А вот применение антисептиков делает руки сухими. Поэтому после их использования врач рекомендует смягчить кожу кремом.

Дерматолог также обратил внимание на то, что антисептики с концентрацией спирта 60% лишь замедляют рост микробов, но не удаляют их с рук.

«Кроме того, их эффективность снижается, если руки жирные или загрязнены. 30-секундное мытье рук с мылом, как предписывает Минздрав, это все-таки наиболее эффективный способ»,