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1 час назад

Гинекологи разработали женский контрацептив для приема перед сексом

Газета.Ru

Средство от артрита в комбинации с препаратом для экстренной контрацепции можно использовать перед половым актом, чтобы остановить овуляцию и предотвратить зачатие, выяснили гинекологи из Стэнфордского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Гинекологи разработали женский контрацептив
Фото: Freepik.comFreepik.com

Исследователи предложили девяти женщинам 18-35 лет принять единоразово 30 мг улипристала ацетата (модулятора прогестероновых рецепторов) и 30 мг мелоксикама, противовоспалительного обезболивающего препарата, рекомендованного при артрите. Это нужно было сделать в лютеиновой фазе менструального цикла, прямо перед овуляцией.

Улипристал способен задержать или остановить выход яйцеклетки, но в настоящее время для предотвращения беременности его нужно принимать в течение пяти дней после полового акта и он не рекомендован для регулярного использования в качестве контрацептива. Мелоксикам же, как показали более ранние исследования, способен нарушать овуляцию.

Совместный прием двух средств привел к неполной овуляции у восьми женщин. Их менструальный цикл увеличился на три дня, а уровень прогестерона снизился. Одна из участниц сообщила о нерегулярных кровотечениях.

Полученные результаты весьма многообещающие и свидетельствуют о том, что комбинация препаратов может прервать овуляцию в момент, когда риск зачатия наиболее высок, отметили исследователи.

"Это делает комбинацию препаратов перспективным кандидатом для оценки в качестве перикоитального (во время секса) орального контрацептива", - добавили они.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования эффективности комбинации улипристала и мелоксикама и побочных эффектов, которые они вызывают. Возможно, комбинация также позволит усилить эффективность средств экстренной контрацепции.

Здоровье,
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