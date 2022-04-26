Эксперт предупредил об опасностях при весенних пробежках

"На финише своей часовой (или даже больше) беговой прогулки вы скажете себе спасибо. Так как весной погода переменчивая, одеваться на пробежку лучше так, чтобы, если в процессе сильно потеплеет, вам было что с себя снять и потом куда-то это деть. В такие моменты выручает беговой рюкзак или можно ветровку повязать на пояс",