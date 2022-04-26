Как связаны еда и половая активность человека

Некоторые продукты содержат вещества, которые увеличивают половое влечение. Но на самом деле всё не так просто.

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Как подчёркивает автор статьи, половое влечение, или либидо, может зависеть от множества факторов, а не только от пищи, которую вы едите. Например, известно, что устрицы - это один из продуктов, влияющих на половую активность. Однако важную роль играют и стресс, и гормоны, и эмоциональное состояние, и диета, и пр.

Помимо устриц, к подобным продуктам (или афродизиакам) относят тёмный шоколад, вино. Специалисты советуют для увеличения полового влечения придерживаться диеты, в которую входят продукты с высоким содержанием жирных кислот. Например, это лосось.

Научно доказано, что из-за нездорового питания ухудшается состояние сердца, а значит, и эректильная функция у мужчин. Кроме того, специалисты обнаружили, что при повышенном давлении (которое может возникнуть из-за неправильного питания) мужчины могут страдать от эректильной дисфункции, а женщины - от сниженного либидо, сильной усталости, нерегулярного кровотока.

Благодаря большому количеству омега-3 лосось в целом является одним из лучших продуктов для сердца. Таким же эффектом обладают семена чиа, сои, грецкие орехи. В результате у вас улучшится состояние сердца, увеличится количество жизненной энергии, выносливость и либидо (половое влечение).