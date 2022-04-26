Сколько нужно заниматься спортом, чтобы похудеть

Нейробиолог из университета штата Вашингтон Трэвис Браун назвал продолжительность оптимальной еженедельной физнагрузки. Он объяснил, как можно чередовать разные виды спорта.

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«Людям в возрасте от 19 до 64 лет каждую неделю нужно уделять 150 минут умеренной аэробной нагрузке: езде на велосипеде или ходьбе»,

– рассказал эксперт.

Идеальным спортом исследователь считает 75 минут интенсивной аэробной нагрузки.

По информации Брауна, занятия спортом дважды в неделю с силовыми упраждениями отлично скажутся на самочувствии. Чтобы держать тонус мыщц и бодрость духа, можно сочетать умеренные и интенсивные тренировки каждую неделю.

«Это могут быть две пробежки по 30 минут плюс 30-минутная быстрая ходьба»,

– отметил специалист.