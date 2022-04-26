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2 часа назад

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы похудеть

РИА "ФедералПресс"

Нейробиолог из университета штата Вашингтон Трэвис Браун назвал продолжительность оптимальной еженедельной физнагрузки. Он объяснил, как можно чередовать разные виды спорта.

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы похудеть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Людям в возрасте от 19 до 64 лет каждую неделю нужно уделять 150 минут умеренной аэробной нагрузке: езде на велосипеде или ходьбе»,

– рассказал эксперт.

Идеальным спортом исследователь считает 75 минут интенсивной аэробной нагрузки.

По информации Брауна, занятия спортом дважды в неделю с силовыми упраждениями отлично скажутся на самочувствии. Чтобы держать тонус мыщц и бодрость духа, можно сочетать умеренные и интенсивные тренировки каждую неделю.

«Это могут быть две пробежки по 30 минут плюс 30-минутная быстрая ходьба»,

– отметил специалист.

Он назвал способ выполнять рекомендуемые 150 минут физической активности еженедельно. Человеку в этом случае стоит заниматься по 30 минут пять дней в неделю, передает Daily Mail.

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