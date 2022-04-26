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1 час назад

Почему для здоровья обязательно нужно есть жиры

Ferra.ru

В ходе недавнего исследования специалисты из Вагенингенского университета и исследовательского центра (Нидерланды), а также из Карлова университета в Праге (Чехия) выяснили, что на самом деле жиры далеко не всегда вредят человеку. Более того, они обязательно должны входить в здоровый рацион.

Почему для здоровья обязательно нужно есть жиры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда учёных из Нидерландов и Чехии обнаружила, что на самом деле жиры и пищевые масла не обязательно негативно влияют на организм. Поэтому говорить, что все жиры однозначно вредны для здоровья, нельзя. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Frontiers in Nutrition.

По словам Дугласа Шейла, старшего автора исследования и профессора Вагенингенского университета и исследовательского центра, жиры просто необходимы для здоровья организма. Причём любой продукт с пищевыми маслами может быть как полезным, так и вредным.

Профессор Эрик Мейджаард, ведущий автор исследования и приглашённый профессор Карлова университета, добавил, что без жиров человек просто может умереть. Всё дело в том, что примерно 25–30 процентов энергии поступает именно из жиров. Поэтому также важно знать, растительные или животные жиры мы употребляем и к чему это может привести.

Эксперты подчёркивают, что выводы о том, что масла и жиры только вредят здоровью, лишь упрощают реальную картину. Даже пальмовое масло в некоторых случаях может быть полезным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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