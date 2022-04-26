Как выбрать врача-сексолога

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала россиянам о правилах выбора врача-сексолога. Об этом в регионе задумались после того, как от деятельности недобросовестных специалистов морально и материально пострадали пациенты. Рекомендации Аксеновой и других экспертов приводит издание «Новая Сибирь».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь чиновница порекомендовала проверить диплом: врач-сексолог, как и врач-психотерапевт, для оказания медицинских услуг должен иметь высшее образование — специалитет по лечебному делу или педиатрии и ординатуру (интернатуру) по сексологии или психиатрии. Ему также, продолжает Аксенова, требуется допуск к профессиональной деятельности, который можно получить на основании сертификата или свидетельства об аккредитации. Также, добавляет она, требуется лицензия для ведения медицинской деятельности, которую получает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Видео дня

Лицензия, в частности, может быть получена при законном владении помещением по конкретному адресу (на праве собственности или аренды), которое отвечает определенным санитарным правилам, добавляет заместитель руководителя Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова.

За оказание медуслуг без разрешения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, рассказывает замначальника Новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Если медуслуги связаны с извлечением прибыли — ответственность наступает по первой части статьи 19.20 КоАП РФ (штраф) или, если есть ущерб пациенту, то по статье 171 УК РФ (в ней есть пункты с лишением свободы), объясняет Самойлова. Если при деятельности без лицензии по неосторожности исполнителя человек погибнет, в ход идет вторая часть статьи 235 УК РФ (до пяти лет лишения свободы), добавляет замначальника управления.