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5 минут назад

Диетолог дала антисоветы по похудению к лету

Lenta.ru

Похудеть к лету без вреда для здоровья можно всего на несколько килограммов. При этом надо соблюдать баланс между питанием и физическими нагрузками. Главными антисоветами по избавлению от лишнего веса в разговоре с «Лентой.ру» поделилась врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Диетолог дала антисоветы по похудению к лету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Не переборщить

Самый эффективный способ сбросить килограммы — это соблюдать дефицит между потребляемыми и потраченными калориями. При этом важно избегать фанатизма, предупреждает диетолог.

По словам специалиста, необходимо включить в меню больше овощей и фруктов, ассортимент которых в летний сезон становится намного шире. Зачастую рацион обычного человека ограничен продуктами растительного происхождения, утверждает Игнатикова.

Занятия спортом также должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера, напоминает врач.

«Второй совет — не надо себя доводить до измождения тренировками. Избыточная физическая нагрузка в условиях ограниченного рациона питания чаще всего приводит к тому, что специалисты называют термином "перетренированность". В этом случае происходит истощение уровня запасов сахара, который находится у нас в мышцах, он называется гликоген»,

— сказала она.

Быстро — не значит хорошо

Худеть больше чем на несколько килограммов в месяц бессмысленно и даже опасно для здоровья, утверждает диетолог.

«За три месяца без вреда для здоровья можно сбросить 5-10 процентов от первоначальной массы тела. Хорошим движением массы тела считается потеря примерно двух килограммов в месяц. Человек с ожирением может и больше потерять — 5-7 килограммов»,

— сказала она.

Если нарушать все вышеперечисленное, то долго соблюдать диету и заниматься спортом будет с каждым днем сложнее, а полученный результат окажется кратковременным. После отмены ограничений и возвращения к прежнему образу жизни вес снова вернется, причем в большем количестве. Чтобы избежать этого, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, считает Игнатикова.

Здоровье,
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