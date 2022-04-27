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1 час назад

Гинеколог объяснила, что делать, если обнаружена эрозия шейки матки

Letidor.ru

Эрозия шейки матки — заболевание, от которого страдает около половины женщин детородного возраста. Многие воспринимают этот диагноз как приговор и начало самых страшных последствий — онкологии или других тяжелых патологий. Подробности читайте в нашей новости.

Гинеколог объяснила, что делать, если обнаружена эрозия шейки матки
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-гинеколог Оксана Богдашевская на своей странице «ВКонтакте» дала несколько советом женщинам, у которых обнаружена эрозия шейки матки. Специалист отмечает, что болезнь нельзя прижигать, лечить холодом и другими малоэффективными методами. Эрозия — это собирательный термин, который требует исследований.

Также гинеколог назначит проведение кольпоскопии, по мнению специалиста, в большинстве случаев у молодых женщин красное пятно на шейке окажется эктопией цилиндрического эпителия, то есть нормальным состоянием.

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