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1 час назад

Названы характерные признаки панической атаки

Мослента

Характерные для панической атаки признаки назвала «Мосленте» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она рассказала, как распознать приступ.

Названы характерные признаки панической атаки
Фото: МослентаМослента

«Паническая атака — это состояние, в котором мы испытываем животный страх, не поддающийся контролю. У каждого человека своя вариация панической фобии, но под всеми скрывается страх смерти»,

— объяснила специалист.

Она перечислила характерные признаки этого состояния: учащенное сердцебиение, высыпания и покраснения на коже, онемение конечностей, тремор рук и чувство удушья.

В момент панической атаки эксперт советует прежде всего сосредоточиться на дыхании. Сделать медленный вдох и выдох. По ее словам, особенно хорошо помогает диафрагмальное дыхание —преимущественно за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц.

«Для успокоения важно убрать триггер, вызвавший атаку, или попытаться удалиться от него на приличное расстояние»,

— сказала Хадарцева, порекомендовав при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться к психотерапевту.

Здоровье,
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