8 советов о том, как полноценно отдыхать

От отдыха можно устать. И это происходит по разным причинам: порой мы тратим время на изматывающие нас размышления, самобичевание, иногда придумываем слишком много активностей или впадаем в другую крайность и лежим несколько дней дома. Рассказываем, как отдыхать, чтобы не устать.
Например, если вы решите погулять, то выберите маршрут, совершенно не связанный с дорогой на работу. В ином случае ассоциативно вы воспримите это как рутинное действие.
Конечно, на выходных появляется желание «отоспаться за всю неделю». Восстановить силы важно, но не переусердствуйте. Организм каждого человека оснащен внутренними часами — это так называемый циркадный ритм, который определяет, когда мы сонливы, а когда бодрствуем. Отсыпаясь в выходной, мы сбиваем внутренние часы — в итоге заснуть в грядущую ночь становится сложнее, а проснуться свежим на следующее утро сложно. Приемы пищи также лучше распланировать и обедать и ужинать в одно и то же время — это улучшает процесс метаболизма.
Физическая активность положительно влияет на самочувствие и настроение благодаря выработке гормонов-нейромедиаторов. Необязательно изнурять себя тренировками: во время отдыха можно просто выйти на прогулку.
Дофамин — это гормон, отвечающий непосредственно за предвкушение перед удовольствием. Собственно, он и способствует желанию решать жизненные задачи, пробовать что-то новое. Во время отдыха можно заняться чем-то непривычным: будь то прохождение мастер-класса на гончарном круге или скалолазание.
Находясь в режиме «достигатора», сложно переключиться на отдых. Кажется, что вы используете время «непродуктивно». Помните о том, что важно восстановиться и накопить силы и энергию для реализации планов. Если все же вас преследует ощущение «я делаю недостаточно», остановитесь и перечислите все большие и маленькие достижения за последние 2–3 месяца.
Даже если вы на минуту зашли в социальные сети или новостные каналы, вы уже получили некоторую дозу информации, о которой будете непроизвольно думать. Так, могут возникнуть тревожные мысли, мешающие отдыху. Сведите чтение новостей к минимуму и установите временные ограничения.
Деструктивные разговоры отнимают силы — как правило, происходит спор ради спора, и никакого решения собеседники не находят. Предложите для обсуждения те темы, которые, наоборот, вдохновляют вас.
Если ваша работа предполагает активную коммуникацию, то провести время наедине с собой особенно важно для восстановления. Так, вы сможете, наконец, расслабиться и разобраться с собственными ощущениями и эмоциями, на которые в процессе коммуникации вы чаще всего не обращаете внимания.