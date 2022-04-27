8 советов о том, как полноценно отдыхать

От отдыха можно устать. И это происходит по разным причинам: порой мы тратим время на изматывающие нас размышления, самобичевание, иногда придумываем слишком много активностей или впадаем в другую крайность и лежим несколько дней дома. Рассказываем, как отдыхать, чтобы не устать.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Например, если вы решите погулять, то выберите маршрут, совершенно не связанный с дорогой на работу. В ином случае ассоциативно вы воспримите это как рутинное действие.

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Конечно, на выходных появляется желание «отоспаться за всю неделю». Восстановить силы важно, но не переусердствуйте. Организм каждого человека оснащен внутренними часами — это так называемый циркадный ритм, который определяет, когда мы сонливы, а когда бодрствуем. Отсыпаясь в выходной, мы сбиваем внутренние часы — в итоге заснуть в грядущую ночь становится сложнее, а проснуться свежим на следующее утро сложно. Приемы пищи также лучше распланировать и обедать и ужинать в одно и то же время — это улучшает процесс метаболизма.

Физическая активность положительно влияет на самочувствие и настроение благодаря выработке гормонов-нейромедиаторов. Необязательно изнурять себя тренировками: во время отдыха можно просто выйти на прогулку.

Дофамин — это гормон, отвечающий непосредственно за предвкушение перед удовольствием. Собственно, он и способствует желанию решать жизненные задачи, пробовать что-то новое. Во время отдыха можно заняться чем-то непривычным: будь то прохождение мастер-класса на гончарном круге или скалолазание.

Находясь в режиме «достигатора», сложно переключиться на отдых. Кажется, что вы используете время «непродуктивно». Помните о том, что важно восстановиться и накопить силы и энергию для реализации планов. Если все же вас преследует ощущение «я делаю недостаточно», остановитесь и перечислите все большие и маленькие достижения за последние 2–3 месяца.

Даже если вы на минуту зашли в социальные сети или новостные каналы, вы уже получили некоторую дозу информации, о которой будете непроизвольно думать. Так, могут возникнуть тревожные мысли, мешающие отдыху. Сведите чтение новостей к минимуму и установите временные ограничения.

Деструктивные разговоры отнимают силы — как правило, происходит спор ради спора, и никакого решения собеседники не находят. Предложите для обсуждения те темы, которые, наоборот, вдохновляют вас.