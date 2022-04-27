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29 минут назад

Врач раскрыла секреты похудения без обвисания кожи

Русская Планета

Необвисшую кожу можно сохранить и при похудении после 40 лет, считает эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Человек может добиться стройной фигуры и подтянутого лица без обращения к косметологам.

Врач раскрыла секреты похудения без обвисания кожи
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Прежде всего врач рекомендует ежедневно сохранять физическую нагрузку. Важным составляющим здоровой кожи будет белок, поэтому необходимо употреблять пищу богатую животным и растительным белками. Также нужно сокращать количество углеводов и выпивать норму воды в день.

Специалист добавила, что сон отражается на нашем внешнем состоянии. Для того чтобы все биологические процессы шли правильно, необходимо ложиться спать в 11 вечера, пишет «Российская газета».

Здоровье,
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