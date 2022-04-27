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2 часа назад

Трихолог раскрыла, в какой цвет вреднее всего красить волосы

Вечерняя Москва

Самым вредным цветом для окрашивания волос является белый. Об этом заявила врач-трихолог Анна Ляшенко.

Трихолог раскрыла, в какой цвет вреднее всего красить волосы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она обосновала свою позицию тем, что все светлые красители имеют в составе аммиак. Применение такой краски грозит тем, что пористость кутикул вырастет до ста процентов, объяснила специалист. Помимо этого, волосы могут стать более хрупкими, и только стрижка поможет исправить проблемы с этим, передает слова Ляшенко ФАН.

До этого трихолог Ольга Симонова рассказала, что основной и главной причиной весеннего выпадения волос является авитаминоз, так как накопленные питательные вещества в зимний период заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов начинает отражаться на организме. По словам эксперта, авитаминоз — это не единственный фактор, способствующий «облысению».

Свою лепту вносят также температурные колебания. Трихолог напомнила, что есть стадии облысения, когда восстановить волосы никаким методом, кроме пересадки, уже невозможно. Она также уточнила: если волосы отсутствуют более трех–пяти лет, то восстановить их не представляется возможным.

Здоровье,Ольга Симонова,
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