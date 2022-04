Женщины оказались в два раза более подвержены лечению болезни Альцгеймера

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, показали, что помощь по снижению риска в условиях профилактики болезни Альцгеймера привела к улучшению познавательных способностей как у женщин, так и у мужчин без различий по полу. Однако в другой группе женщины продемонстрировали более значительные улучшения в оценке риска по шкале риска Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, чем мужчины. Женщины в группе раннего лечения также продемонстрировали более значительные улучшения в оценке риска факторов риска CV, старения и заболеваемости деменцией.