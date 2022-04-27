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1 час назад

Женщины оказались в два раза более подвержены лечению болезни Альцгеймера, чем мужчины

Ferra.ru

Исследование, проведенное под руководством Ричарда С. Айзексона является первым, в котором изучалось, влияет ли пол на результаты людей, которые следуют индивидуально подобранным терапиям болезни Альцгеймера (БА).

Женщины оказались в два раза более подвержены лечению болезни Альцгеймера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование представляет собой продолжение сравнительного эффективного исследования начатого в Weill Medicine в 2015 году и возглавляемого Айзексоном, которое уже продемонстрировало, что индивидуализированные, многокомпонентные вмешательства улучшают познание и снижают риск развития БА как у женщин, так и у мужчин.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, показали, что помощь по снижению риска в условиях профилактики болезни Альцгеймера привела к улучшению познавательных способностей как у женщин, так и у мужчин без различий по полу. Однако в другой группе женщины продемонстрировали более значительные улучшения в оценке риска по шкале риска Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, чем мужчины. Женщины в группе раннего лечения также продемонстрировали более значительные улучшения в оценке риска факторов риска CV, старения и заболеваемости деменцией.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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