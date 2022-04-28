Гинеколог развеяла мифы о гормональной контрацепции

Первые оральные контрацептивы появились более 50 лет назад. С тех пор их состав существенно изменился, появились новые формы, значительно уменьшились дозировки гормонов. Тем не менее, до сих пор этот вид контрацепции в России окружен мифами. Врач-гинеколог развеяла основные из них, подробности читайте в нашей новости.

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Врач-гинеколог Оксана Богдашевская на своей странице «ВКонтакте» перечислила типичные заблуждения пациенток, которые боятся принимать оральные контрацептивы. Специалист считает, что первый безосновательный миф заключается в том, что многие женщины считают, что оральные контрацептивы могут спровоцировать появление варикоза.

На сегодняшний день не существует убедительных данных о том, является ли ожирение фактором риска варикозной болезни, однако есть полная уверенность, что гормональная контрацепция не является причиной варикоза.

Вторым по распространенности заблуждением является отказ от гормональной контрацепции из-за доброкачественной патологии молочных желез. Если по результатам дополнительного обследования выявлен доброкачественный процесс, принимать КОК можно без ограничений, к тому же, гормональные препараты могут существенно улучшить состояние.

Ранее «Летидор» писал о том, что гинеколог развеяла популярные мифы о внутриматочных спиралях.