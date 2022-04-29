В РФ захотели отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств

В России захотели отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный законопроект, который Государственная Дума может принять в мае.

Отмечается, что отказаться от рекомендаций организации при закупке медикаментов планируется из-за возможной опасности иностранных препаратов для россиян. По данным издания, за импорт в страну таких лекарств, без одобрения внутренних органов будут штрафовать.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных препаратов. Депутат отметил, что данная система себя хорошо зарекомендовала. «Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — подчеркнул он.

18 апреля ситуацию на российском фармрынке оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.