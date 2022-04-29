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1 час назад

Диетолог объяснил, почему после похудения к лету вес возвращается

Мир24

Диетолог предостерег от неразумного подхода к похудению. Резкое сокращение углеводов грозит сильным набором веса после его снижения «к лету», пишет URA.RU.

Диетолог объяснил, почему после похудения к лету вес возвращается
Фото: Mir24.tv / Николай КостюшинMir24.tv / Николай Костюшин

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил, что это происходит из-за несистемного метода. Например, на слуху низкоуглеводная диета, при которой человеку приходится отказываться от мучного и сладкого. Это помогает сбросить вес, но эффект длится недолго – позже лишние килограммы не просто возвращаются, вес становится еще выше, чем до похудения.

«Условно говоря, нужно девушке похудеть к лету, к свадьбе, к дню рождения, к отпуску, она полностью убирает из рациона углеводы, худеет, грубо говоря, на пять кг, а потом к ней возвращается уже десять кг. Потеряла десять, получила затем 15-20. Это, так называемый, отскок», – сказал медик.

Он добавил, что сработает такая диета один-два раза, и результата достигают в основном молодые люди. При дальнейшей подобной практике организм привыкает, и вес уже не уходит.

Серьезная прибавка килограммов после низкоуглеводной диеты объясняется тем, что человек возвращается к привычному рациону. По его мнению, обычно ограничения в питании длятся две-четыре недели, во время которых в организме происходит огромный энергодефицит.

Кроме того в зависимости от возраста могут появляться нарушения гормонально-обменного характера. Диетолог советует женщинам в менопаузе проверить свои гормоны, а некоторым мужчинам решить возможные проблемы с тестостероном.

Здоровье,
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