Можно ли заниматься спортом во время беременности: ответ гинеколога

Занятия спортом во время беременности полезны как для будущей мамы, так и для ее будущего ребенка. Но существуют противопоказания. Подробности рассказала врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

«Благоприятным периодом для более активного занятия спортом является второй триместр беременности, так как в первом триместре организм еще не привык к изменениям, а в третьем увеличивается нагрузка на все органы и системы организма, потому не нужно его перегружать», – отметила врач.

По словам Фисюк, занятия спортом во время беременности положительно влияют на сами роды. Снижается риск заражения вирусными инфекциями. Во время беременности лучше не заниматься любыми видами единоборств, верховой ездой, прыжками с трамплина в воду и с парашютом, ездой на скутерах и самокатах, роликовых коньках, сноубордах и велосипедах. В тренажерном зале не стоит заниматься на велотренажерах, беговых дорожках и других тренажерах с вибрацией. Не рекомендуется заниматься дайвингом.

«Всем беременным очень полезны прогулки на свежем воздухе. Гулять рекомендуется не менее часа, темп ходьбы умеренный, а вот бегать не стоит. Когда вы видите, что у вас появился животик, надевайте бандаж для беременных», – отметила врач.

Она добавила, что можно плавать в бассейне, если есть проблемы со спиной. Можно заниматься йогой и стрейчингом, сообщают «Известия».