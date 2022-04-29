Нутрициолог назвала продукты для здоровья зубов

— Мы мало едим зелени, темно-зеленых овощей, китайской капусты, мака, кунжута, анчоусов, сардин, которые содержат куда больше кальция, чем молоко. Но из-за маркетинга у людей есть другие установки. Сладости усиливают рост патогенной флоры во рту, но не являются ее причиной. Зачастую у маленьких детей вырастают черные зубы, и это происходит не из-за того, что он ел или не ел конфеты, а потому, что внутриутробно зубы были заложены неправильно из-за дефицита витаминов, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.