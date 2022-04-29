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1 час назад

Любительница энергетиков и сладкого сбросила 51 килограмм и поделилась методом

Lenta.ru

28-летняя Марианна Райан из ирландского графства Килдэр сбросила 51 килограмм за два года и поделилась своим методом. Об этом сообщает Daily Mail.

Любительница энергетиков и сладкого сбросила 51 килограмм и поделилась методом
Фото: Mulan Sukrisno / UnsplashMulan Sukrisno / Unsplash

До похудения Райан была любительницей китайской еды из забегаловок, торгующих навынос, энергетиков и сладкого, а ее вес превышал 120 килограммов. Ирландка перепробовала все диеты, но поняла, что не сможет похудеть без хирургического вмешательства, и отправилась в Турцию, чтобы сделать рукавную гастропластику — операцию по удалению части желудка с целью его уменьшения. В Ирландии гастропластика была ей не по карману.

«Восстановление после операции по резекции желудка было тяжелым, — рассказала Райан. — Первые две недели я могла есть только жидкую пищу, в течение следующих двух недель — протертую пищу, и только потом смогла съесть небольшое количество твердой пищи». В течение шести месяцев после операции она сбросила первые 38 килограммов, а позже — еще 13. Сейчас ее вес составляет 69 килограммов.

«Теперь я знаю, что когда забеременею, из меня получится более хорошая мать, потому что я смогу свободно передвигаться, бегать и играть с детьми. Моя жизнь улучшилась во всех отношениях, и это лучшее, что я когда-либо делала, — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс Кейти Персселл похудела на 21 килограмм после родов. Ей удалось сбросить вес с помощью заранее заготовленной домашней еды.

Здоровье,
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