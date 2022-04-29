Ученые из США раскрыли формулу диеты для долголетия

Геронтологи из Университета Южной Калифорнии рассказали о диете, которая поможет продлить молодость и улучшить качество жизни.

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Специалисты изучили особенности различных вегетарианских диет при составлении идеальной формулы питания. Помимо этого они учли рацион с большим содержанием белка и ограничением углеводов.

Это позволило им вывести диету, максимально подходящую для пожилых людей и способную продлить молодость. Так, следует употреблять в пищу больше бобовых, цельного зерна и овощей, а также немного рыбы.

Эксперты посоветовали исключить употребление красного мяса, а также ограничить количество белого мяса. Кроме того, врачи советуют сократить количество употребляемого сахара и есть побольше орехов, оливкового масла и немного темного шоколада, передает ФАН.