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2 часа назад

Ученые из США раскрыли формулу диеты для долголетия

Вечерняя Москва

Геронтологи из Университета Южной Калифорнии рассказали о диете, которая поможет продлить молодость и улучшить качество жизни.

Ученые из США раскрыли формулу диеты для долголетия
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты изучили особенности различных вегетарианских диет при составлении идеальной формулы питания. Помимо этого они учли рацион с большим содержанием белка и ограничением углеводов.

Это позволило им вывести диету, максимально подходящую для пожилых людей и способную продлить молодость. Так, следует употреблять в пищу больше бобовых, цельного зерна и овощей, а также немного рыбы.

Эксперты посоветовали исключить употребление красного мяса, а также ограничить количество белого мяса. Кроме того, врачи советуют сократить количество употребляемого сахара и есть побольше орехов, оливкового масла и немного темного шоколада, передает ФАН.

До этого итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию. Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет. В ходе исследования специалисты изучали пищевые привычки и условия жизни этих людей.

Здоровье,
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