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1 час назад

Врачи назвали признаки бессонницы «как у Дженнифер Энистон»

Lenta.ru

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что в 30 лет у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, со сном. Американские врачи в беседе с Eat This, Not That назвали признаки хронической, как у Энистон, бессонницы.

Врачи назвали признаки бессонницы «как у Дженнифер Энистон»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным Американской академии медицины сна, от хронической бессонницы страдают до 10 процентов людей.

«Бессонница есть у человека, если он не спит или с трудом засыпает большую часть недели. Если это длится менее трех месяцев, бессонница острая. Длящаяся дольше трех месяцев бессонница становится хронической»,

— указала психолог Алисия Рот.

По словам директора клиники сна в Бэйшоре Адриана Пристаса, развитие хронической бессонницы в последние два года связано с пандемией коронавируса. Энистон, отмечает он, была одной из тех, кто строго соблюдал коронавирусные ограничения: в частности, отказывалась общаться с не привитыми от болезни друзьями.

«Мы о многом переживали в пандемию: как не заболеть, как работать на удаленке, как помогать на удаленке детям — и все это может привести к тревоге или депрессии, а эти недуги — к бессоннице»,

— объяснил он.

Здоровье,Дженнифер Энистон,
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