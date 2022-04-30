Как следить за здоровьем, работая на удаленке

После пандемии и долгой самоизоляции 2020 года многие перешли с очной работы на удаленную. У удаленки множество плюсов: возможность дольше спать, меньше тратить времени и денег на дорогу, общаться с неприятными коллегами. Вместе с тем есть и минусы: многие отмечают, что стали меньше двигаться и набрали вес. Как избежать негативных последствий для здоровья, работая из дома? Рассказывает Иоланта Лангауэр — ментор нутрициологов, превентивный нутрициолог, специалист по немедикаментозному восстановлению, ароматолог и парафармацевт.

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Переход на удаленную работу существенно повлиял на жизнь многих людей. Далеко не всем удается грамотно организовать свое время и рабочее место в условиях полной свободы труда. Зачастую это приводит к набору веса и другим проблемам со здоровьем. Иоланта Лангауэр Превентивный нутрициолог

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Как справиться с последствиями?

Организовать режим дня

Очень важно четко разграничить время для работы и отдыха. На удаленке многие начинают совмещать трудовую деятельность с другими занятиями: например, работают на диване и параллельно смотрят телевизор. Такой формат труда снижает продуктивность, а отсутствие физической активности приводит к набору веса.

Желательно скорректировать режим сна и бодрствования. Из-за сбоев режима со временем появляются сбои в функционировании надпочечников, а у организма не остается сил и ресурсов для качественной работы.

Разграничить места для работы, отдыха и еды

Желательно не принимать пищу на рабочем месте и не работать там, где вы отдыхаете. Лучше разграничить эти места: отдельно выделить конкретное место для работы, а для отдыха и еды выбрать другие части дома. Такое правило позволит избежать частых перекусов и лишних килограммов на весах.

Пить больше жидкости

Сидячая работа и сниженная физическая активность приводят к набору веса, провоцируют застой лимфы и другие нарушения здоровья. Небольшой графин с водой на рабочем столе поможет решить проблему. Хорошим вариантом будет и употребление травяного чая.

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Дышать свежим воздухом

Если у человека не сформирован четкий график работы на удаленке, он может столкнуться со стрессом и боязнью нарушить дедлайны. В свою очередь, стресс приводит к желанию есть.

В такой ситуации стоит отвести как минимум полчаса в день на прогулки — свежий воздух хорошо влияет на работу мозга, а смена обстановки помогает избавиться от эмоционального напряжения.

Следить за холодильником

Холодильник должен быть заполнен качественной и здоровой пищей. В рацион стоит включить овощи, полезные жиросодержащие блюда: рыба, яйца, мясо, птица.

Желательно, чтобы завтрак был плотным: это придаст сил и улучшит мозговую активность. Отлично подойдут белково-жировые продукты: омлеты с творожными сырами, паштеты, мясо птицы. Также важно есть продукты с содержанием клетчатки: например, зеленые листовые салаты.

Чтобы не тратить рабочее время, приготовьте блюда на день заранее.