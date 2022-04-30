Как следить за здоровьем, работая на удаленке

После пандемии и долгой самоизоляции 2020 года многие перешли с очной работы на удаленную. У удаленки множество плюсов: возможность дольше спать, меньше тратить времени и денег на дорогу, общаться с неприятными коллегами. Вместе с тем есть и минусы: многие отмечают, что стали меньше двигаться и набрали вес. Как избежать негативных последствий для здоровья, работая из дома? Рассказывает Иоланта Лангауэр — ментор нутрициологов, превентивный нутрициолог, специалист по немедикаментозному восстановлению, ароматолог и парафармацевт.
Как справиться с последствиями?
Очень важно четко разграничить время для работы и отдыха. На удаленке многие начинают совмещать трудовую деятельность с другими занятиями: например, работают на диване и параллельно смотрят телевизор. Такой формат труда снижает продуктивность, а отсутствие физической активности приводит к набору веса.
Желательно скорректировать режим сна и бодрствования. Из-за сбоев режима со временем появляются сбои в функционировании надпочечников, а у организма не остается сил и ресурсов для качественной работы.
Желательно не принимать пищу на рабочем месте и не работать там, где вы отдыхаете. Лучше разграничить эти места: отдельно выделить конкретное место для работы, а для отдыха и еды выбрать другие части дома. Такое правило позволит избежать частых перекусов и лишних килограммов на весах.
Сидячая работа и сниженная физическая активность приводят к набору веса, провоцируют застой лимфы и другие нарушения здоровья. Небольшой графин с водой на рабочем столе поможет решить проблему. Хорошим вариантом будет и употребление травяного чая.
Если у человека не сформирован четкий график работы на удаленке, он может столкнуться со стрессом и боязнью нарушить дедлайны. В свою очередь, стресс приводит к желанию есть.
В такой ситуации стоит отвести как минимум полчаса в день на прогулки — свежий воздух хорошо влияет на работу мозга, а смена обстановки помогает избавиться от эмоционального напряжения.
Холодильник должен быть заполнен качественной и здоровой пищей. В рацион стоит включить овощи, полезные жиросодержащие блюда: рыба, яйца, мясо, птица.
Желательно, чтобы завтрак был плотным: это придаст сил и улучшит мозговую активность. Отлично подойдут белково-жировые продукты: омлеты с творожными сырами, паштеты, мясо птицы. Также важно есть продукты с содержанием клетчатки: например, зеленые листовые салаты.
Чтобы не тратить рабочее время, приготовьте блюда на день заранее.
Состояние вашего здоровья напрямую зависит от умения правильно организовать свое пространство и время при работе из дома. Самоорганизация — это основной ключ, который поможет избежать лишних килограммов и серьезных болезней.