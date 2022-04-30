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55 минут назад

Диетолог назвала 10 лучших продуктов от старения

Inc-News

Диетолог назвала 10 лучших продуктов от старенияЗатормозить процесс биологического старения можно не только с помощью спорта и здорового образа жизни, но и гастрономическим путем.

Диетолог назвала 10 лучших продуктов от старения
Фото: Inc-NewsInc-News

Секрет омоложения организма скрывается, в том числе, и в употреблении правильных продуктов.

Для торможения процесса старения клеток, как утверждает диетолог Ирина Строгая, не нужно никаких гастрономических изысков.

Главным критерием выбора являются полезные вещества и минералы в составе выбираемых продуктов.

В связи с этим специалист, ссылаясь на результаты научных исследований, советует включить в свой ежедневный рацион помидоры, петрушку, лимон, морковь, киви, черную смородину, фисташки, семена подсолнечника, горький шоколад и жирные сорта рыб.

Правильно сбалансированный рацион с учетом вышеназванных продуктов способен замедлить старение и тем самым продлить жизнь.

Здоровье,
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