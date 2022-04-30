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2 часа назад

Привычку заправлять постель назвали вредной для здоровья

Inc-News

Оказалось, что любовь к чистоте и порядку может человеку серьезно навредить.

Привычку заправлять постель назвали вредной для здоровья
Фото: Inc-NewsInc-News

Многие люди, просыпаясь утром, механически сразу же заправляют постель. Именно этого и не советует делать врач Ирина Юзуп.

По словам специалиста, на постельном белье живут пылевые клещи, идеально средой для которых является теплая и влажная поверхность.Такая среда как раз и появляются в результате нагревания постели человеческим телом в течение ночи.

И если заправить постель сразу после сна, размножение клещей будет происходить более масштабно. И потом они все могут проникнуть в организм человека и спровоцировать серьезные недуги.

Чтобы обезопасить себя от этого, заправить постель можно и чуть погодя, или даже вовсе оставить до вечера.

А за это время обеспечить спальне солнечный свет, сухость и свежий воздух. Это то, чего клещи категорически не переносят.

Здоровье,
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