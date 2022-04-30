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1 час назад

Диетолог объяснила, почему не стоит начинать день со стакана воды с лимоном

РИАМО

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала один из модных трендов – выпивание стакана воды с лимоном сразу после пробуждения. Эта привычка на самом деле вредит здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».

Диетолог объяснила, почему не стоит начинать день со стакана воды с лимоном
Фото: pixabay.compixabay.com

«Люди, которые начинают свой день со стакана воды с лимоном, вопреки общепринятым нормам, скорее, негативно влияют на свой желудок», — сказала Соломатина.

Она объяснила, что лимонная кислота раздражает пищевод, способствует появлению гастрита и воспалению существующей язвы.

Не менее вредно употреблять на голодный желудок и сладкую воду, она делает организм невосприимчивым к инсулину, что может привести к образованию тромбов, ожирению и проблеме с когнитивными функциями мозга.День полезно начинать со сбалансированного завтрака богатого белками и клетчаткой.

Здоровье,Елена Соломатина,
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