Диетолог объяснила, почему не стоит начинать день со стакана воды с лимоном

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала один из модных трендов – выпивание стакана воды с лимоном сразу после пробуждения. Эта привычка на самом деле вредит здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».

«Люди, которые начинают свой день со стакана воды с лимоном, вопреки общепринятым нормам, скорее, негативно влияют на свой желудок», — сказала Соломатина.

Не менее вредно употреблять на голодный желудок и сладкую воду, она делает организм невосприимчивым к инсулину, что может привести к образованию тромбов, ожирению и проблеме с когнитивными функциями мозга.День полезно начинать со сбалансированного завтрака богатого белками и клетчаткой.