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1 час назад

Майские праздники: как не навредить организму перееданием

Ferra.ru

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как не навредить здоровью в майские праздники. Зачастую проблемой на длинные выходные является переедание; специалист объяснила, что делать в подобных ситуациях.

Майские праздники: как не навредить организму перееданием
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Важно не поддаваться скуке, из-за которой кажется, что еда — лучший способ провести время. Поэтому не стоит бесконтрольно есть, потому что это может иметь неприятные последствия. Свиридова посоветовала выбирать полезные и качественные продукты, а также сократить потребление растительного масла и калорийных соусов.

Специалист подчеркнула, что нужно как можно больше двигаться: майские праздники — лучшее время для активного отдыха, занятия уличными видами спорта, катания на роликах и велосипеде.

Не менее важно регулярно и в достаточном количестве пить воду. По словам эксперта, для этого можно даже установить на смартфон приложение-трекер и контролировать норму потребления жидкости.

«Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки. Принимаете пищу только тогда, когда чувствуете голод. На праздниках же делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время», — подчеркнула Елена Свиридова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Елена Свиридова,
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