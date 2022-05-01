Диетолог рассказала, как похудеть к лету

Можно совершенно безболезненно сбросить пару лишних килограммов, соблюдая баланс между питанием и физическими нагрузками, рассказала utro.ru врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

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По ее словам, главное – избегать фанатизма, как это привыкли делать многие худеющие, которые считают часы до приема еды в связи с решением резко уменьшить потребление продуктов с высокой калорийностью. Такие «резкости», как указала диетолог, позволительны только под наблюдением специалиста. Игнатикова отметила, что для «летней» диеты необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов.

Крайне не рекомендуемы тренировки с доведением организма до измождения. Поскольку таким образом истощаются запасы энергии из-за падения уровня гликогена в мышцах. В результате у людей пропадает желание заниматься спортом. Потому необходим баланс – надо соблюдать адекватный дефицит между потреблением калорий и их сжиганием, заключила Игнатикова.