Назван лучший завтрак для худеющих

Завтрак человека, желающего скинуть лишний вес, должен быть полноценным, заявила «Мосленте» рассказала в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова.

Фото: Мослента Мослента

По ее словам, завтрак должен быть особенно продуманным приемом пищи.

«В это время у нас вырабатывается большое количество ферментов. Если не поесть правильно, они просто "сгорят". А еще если не поесть, вас может настигнуть жуткий голод, и вы съедите больше, чем нужно», — объясняет она.

По ее словам, лучший завтрак худеющего человека — сложные углеводы, которые дают сытость надолго. Например, каша или белковый-жировые продукты: авокадо, сыр, в сочетании с кусочком цельнозернового хлеба. Можно включить в завтрак немного сухофруктов, а также полезные напитки: смузи и белый чай. Перед едой специалист советует выпить стакан воды.

Давыдова рекомендует отказаться от жирных, жареных блюд и сладостей, а также от мюсли и хлопьев, которые повышают уровень сахара в крови и препятствуют похудению.

«Бананы и апельсины для первого приема пищи также не подойдут. Первые содержат слишком много сахара, а еще магния, который утром может быть вреден. Цитрусовые же могут спровоцировать повышенную кислотность желудка», — рассказала Давыдова.

Она советует исключить из завтрака и свежевыжатый апельсиновый сок. Он способствует сильному скачку инсулина в крови, что может привести к сахарному диабету, сказала эксперт.