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28 минут назад

Нужно ли принимать антиоксиданты в качестве добавок

Ferra.ru

Антиоксиданты — это химические вещества, которые препятствуют окислению. Зачем они нужны нашему организму и есть ли необходимость принимать их дополнительно?

Нужно ли принимать антиоксиданты в качестве добавок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В контексте здорового питания антиоксиданты — это вещества, содержащиеся в продуктах, которые помогают защитить биологические молекулы, такие как ДНК, от потенциального разрушения. В список таких веществ входят витамины, селен и цинк и др. Диета, включающая разумное сочетание фруктов, орехов, овощей и грибов, должна содержать достаточное количество антиоксидантов, чтобы защитить наш организм от окислительного стресса.

Таким образом, благодаря нашим собственным ферментам и антиоксидантам, которые мы получаем с пищей, наше тело подготовлено к сдерживанию окислительного стресса настолько хорошо, насколько это возможно. Различные исследования не обнаружили никаких признаков того, что антиоксидантные добавки могут помочь здоровью. А работа 2007 года и вовсе выявила небольшое увеличение смертности среди людей, принимавших антиоксидантные добавки.

Здоровье,
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