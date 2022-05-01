Нужно ли принимать антиоксиданты в качестве добавок

Антиоксиданты — это химические вещества, которые препятствуют окислению. Зачем они нужны нашему организму и есть ли необходимость принимать их дополнительно?

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В контексте здорового питания антиоксиданты — это вещества, содержащиеся в продуктах, которые помогают защитить биологические молекулы, такие как ДНК, от потенциального разрушения. В список таких веществ входят витамины, селен и цинк и др. Диета, включающая разумное сочетание фруктов, орехов, овощей и грибов, должна содержать достаточное количество антиоксидантов, чтобы защитить наш организм от окислительного стресса.