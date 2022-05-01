Почему есть один раз в день опасно

Эксперты в области питания и здоровья не рекомендуют пропускать основные приемы пищи. И вот почему.

Шесть миллионов жителей Великобритании в течение дня ничего не едят до наступления ужина. Более того, как выяснила компания YFood, семь с половиной миллионов человек признались, что при сильном голоде едят только нездоровую пищу. Чем же это все опасно для организма?

Видео дня

Вредные продукты, в отличие от здоровых, могут привести к стрессу и возникновению некоторых опасных болезней и состояний. Например, к кариесу, повышенному давлению и холестерину, остеопорозу, раку, депрессии.

Важно также, по словам диетолога Одры Уилсон, чётко распланировать приёмы пищи. Благодаря этому получится избежать сильного голода и перепадов настроения.

Специалист также отметила, что завтрак - это основа для питания на весь день. Помимо этого, данный приём пищи обеспечивает организм энергией. Если же вы начнёте день голодными (без завтрака), то в течение дня можете чувствовать истощение, а также желание перекусить сладостями или чипсами.

Кроме того, завтрак нужно организовать в течение 60 минут после того, как вы проснулись. Это даст возможность не смешивать его с полдником.

Обед должен наступить спустя примерно четыре-пять часов после завтрака. Также можно между этими приёмами пищи сделать перекус. Лучше всего, если это будут белки и углеводы: например, нежирная сырная палочка с яблоком или одна-две порции овощей с хумусом.

Ужин же должен наступить не позже чем через четыре-пять часов после обеда.

Как отмечает исследователь-диетолог доктор Клэр Шортт, благодаря регулярным приемам пищи с интервалом в четыре-пять часов в организме сохраняется баланс гормонов, отвечающих за голод, поэтому вы дольше ощущаете сытость. Также эксперт добавила, что из-за пропуска завтрака можно набрать вес или ухудшить метаболизм глюкозы в организме.

Исследование 2021 года, проведенное специалистами из Университета Осаки, продемонстрировало, что те, кто отказывался от обеда или ужина, чаще имели лишний вес. Кроме того, из-за пропуска ужина люди по ночам спали меньше и больше пили алкоголь или курили.